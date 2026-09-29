Κατέθεσε τρίτη νοσηλεύτρια «Του είπε ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά»

Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε στον ανακριτή και η τρίτη νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Αποκάλυψε πως, όταν ο Μαζωνάκης κατέρρευσε, η γιατρός απευθύνθηκε στον σύζυγό της, λέγοντας ότι «δεν τον βλέπει καλά».

Την ίδια ώρα, αποφασίστηκε η άρση του απορρήτου των κινητών τηλεφώνων πέντε εμπλεκομένων στην υπόθεση, αλλά και του Γιώργου Μαζωνάκη.