Ξάνθη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών

Δύο άνδρες συνελήφθησαν το μεσημέρι της Τετάρτης (9/9) στην Ξάνθη, για διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν και κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 161,9 γραμμάρια κοκαΐνης, 191,0 γραμμάρια κάνναβης και 21,1 γραμμάρια MDMA/ECSTASY.

Η πρώτη σύλληψη

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για διακίνηση ναρκωτικών από τους δύο άνδρες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν αρχικά τον έναν να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα.

Κατά την έρευνα στη μοτοσικλέτα βρέθηκαν πέντε συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 45,3 γραμμαρίων. Κατασχέθηκαν επίσης η μοτοσικλέτα και χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην κατοικία του.

Κοκαΐνη, κάνναβη και MDMA στο σπίτι

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έκαναν έρευνα στο σπίτι του δεύτερου συλληφθέντα, όπου και τον εντόπισαν. Εκεί βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 161,9 γραμμαρίων, πέντε συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης βάρους 106,1 γραμμαρίων και τρεις συσκευασίες συνθετικής κάνναβης βάρους 39,6 γραμμαρίων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν τρεις συσκευασίες MDMA/ECSTASY, συνολικού βάρους 21,1 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, δύο πλαστικές σακούλες αεροστεγούς σφράγισης και τρία κινητά τηλέφωνα.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.