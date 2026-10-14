Ανήλικοι μαχαίρωσαν δύο Αιγύπτιους μαθητές σε εσπερινό Λύκειο στην Αθήνα

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, μετά από αιματηρό επεισόδιο έξω από εσπερινό Λύκειο.

Δύο άτομα αιγυπτιακής καταγωγής τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν από ομάδα περίπου 15 μαθητών.

Την αστυνομία ενημέρωσε ο διευθυντής του σχολείου, καταγγέλλοντας το περιστατικό που εκτυλισσόταν έξω από το Λύκειο.

Ο ένας από τους δύο τραυματίες φέρει τραύμα στον πνεύμονα, ενώ και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο μικροσκόπιο τα κίνητρα

Οι συνθήκες της επίθεσης διερευνώνται από τις αρχές. Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο τα κίνητρα να ήταν ρατσιστικά, καθώς τα δύο θύματα είναι αιγυπτιακής καταγωγής.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.