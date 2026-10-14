Ηράκλειο: Αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σε ετοιμότητα βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σε επίπεδο Πορτοκαλί Προειδοποίησης στο νησί, έως αργά τη νύχτα σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα, τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της επιδείνωσης είναι: οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι, βορειοανατολικοί άνεμοι.

«Συστήνουμε στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους» όπως τονίζει στην ανακοίνωση της η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης.