Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών

Δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 27 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 9ης Οκτωβρίου στον Νέο Κόσμο, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, επικεφαλής της ομάδας ήταν ο 45χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της δράσης της. Στις έρευνες κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρονικές ζυγαριές, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και δύο τετράδια με αναλυτικές καταγραφές της δραστηριότητάς του.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τη συμμορία τον Σεπτέμβριο του 2025. Είχαν διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 45χρονος φέρεται να ήταν ο αρχηγός και να έλεγχε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας. Ο 27χρονος συμμετείχε στη διανομή των ουσιών.

Η αστυνομική έρευνα είχε ξεκινήσει με διαδοχικές προανακριτικές ενέργειες από τον περασμένο Απρίλιο. Η αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του 45χρονου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 45χρονος δεν είχε σταθερή κατοικία. Διέμενε σε σπίτια άλλων προσώπων, σε δωμάτια ξενοδοχείων ή σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Τι κατασχέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στην κατοχή και στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

67 γραμμάρια GHB

55 ναρκωτικά δισκία

20 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

15 κάψουλες άγνωστης σύστασης

Ποσότητες ουσιών άγνωστης σύστασης

Έναν μπαλτά

583 ευρώ

Τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

Νάιλον συσκευασίες

Ένα δίκυκλο που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας

Έξι κινητά τηλέφωνα

Τα δύο τετράδια με τις οικονομικές καταγραφές

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα δύο τετράδια που κατασχέθηκαν και περιείχαν χειρόγραφες σημειώσεις του 45χρονου. Σε αυτά καταγράφονταν πελάτες, διακινούμενες ουσίες, έσοδα, οφειλές αγοραστών και οικονομικοί απολογισμοί ανά έτος.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.