Αττική: Εξαρθρώθηκε συμμορία διακίνησης ναρκωτικών
Δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 27 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της 9ης Οκτωβρίου στον Νέο Κόσμο, μετά την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που διακινούσε ναρκωτικά σε περιοχές της Αττικής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, επικεφαλής της ομάδας ήταν ο 45χρονος, ο οποίος είχε τον πλήρη έλεγχο της δράσης της. Στις έρευνες κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρονικές ζυγαριές, χρήματα, κινητά τηλέφωνα και δύο τετράδια με αναλυτικές καταγραφές της δραστηριότητάς του.
Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
Από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής προέκυψε ότι οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει τη συμμορία τον Σεπτέμβριο του 2025. Είχαν διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών.
Ο 45χρονος φέρεται να ήταν ο αρχηγός και να έλεγχε όλες τις δραστηριότητες της ομάδας. Ο 27χρονος συμμετείχε στη διανομή των ουσιών.
Η αστυνομική έρευνα είχε ξεκινήσει με διαδοχικές προανακριτικές ενέργειες από τον περασμένο Απρίλιο. Η αξιολόγηση πληροφοριών και στοιχείων οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του 45χρονου και στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 45χρονος δεν είχε σταθερή κατοικία. Διέμενε σε σπίτια άλλων προσώπων, σε δωμάτια ξενοδοχείων ή σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Τι κατασχέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες στην κατοχή και στα σπίτια των δύο συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- 67 γραμμάρια GHB
- 55 ναρκωτικά δισκία
- 20 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης
- 15 κάψουλες άγνωστης σύστασης
- Ποσότητες ουσιών άγνωστης σύστασης
- Έναν μπαλτά
- 583 ευρώ
- Τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
- Νάιλον συσκευασίες
- Ένα δίκυκλο που χρησιμοποιούνταν για τη δράση της ομάδας
- Έξι κινητά τηλέφωνα
- Τα δύο τετράδια με τις οικονομικές καταγραφές
Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα δύο τετράδια που κατασχέθηκαν και περιείχαν χειρόγραφες σημειώσεις του 45χρονου. Σε αυτά καταγράφονταν πελάτες, διακινούμενες ουσίες, έσοδα, οφειλές αγοραστών και οικονομικοί απολογισμοί ανά έτος.
Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και όπλων, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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