Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση- Έπεσε σε παρκαρισμένα ΙΧ

Ο οδηγός φέρεται να αγνόησε το σήμα της αστυνομίας για έλεγχο.Ένα άτομο έχει προσαχθεί

Καταδίωξη σημειώθηκε στη Μεταμόρφωση, όταν αυτοκίνητο δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το σημείο.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, με το όχημα να κινείται στα στενά και να πραγματοποιεί ελιγμούς. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα.

Για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση, με στόχο τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Ένα άτομο έχει ήδη προσαχθεί και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές