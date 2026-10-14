Αποκλειστικά στον Alpha η γυναίκα που είδε τον 62χρονο στη θάλασσα στη Ρόδο

Aποκλειστικά στον Alpha μίλησε η γυναίκα που είδε τον 62χρονο στα Στεγνά του Αρχαγγέλου, λίγο μετά την παράσυρσή του από τα ορμητικά νερά.

Ο 62χρονος σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να σώσει το αυτοκίνητό του, όταν ο χείμαρρος φούσκωσε και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του.

Στην προσπάθειά του να απομακρύνει το όχημα, παρασύρθηκε και ο ίδιος από τη δύναμη του νερού. Λίγο αργότερα, η γυναίκα τον είδε στη θάλασσα, καταπλακωμένο από φερτά υλικά.

Τα ορμητικά νερά είχαν μετατρέψει την περιοχή σε παγίδα. Αυτοκίνητα παρασύρθηκαν προς τη θάλασσα, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό του 62χρονου εξελίχθηκε σε τραγωδία.