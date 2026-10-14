Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι άνεμοι φτάνουν κατά τόπους ακόμη και τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να μην ευνοούνται οι θαλάσσιες μετακινήσεις.Το απαγορευτικό επηρεάζει και τις βραδινές αναχωρήσεις από τον Πειραιά προς την Κρήτη

Ειδικότερα, με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που ήταν προγραμματισμένα να αναχωρήσουν από τον Πειραιά στις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (14.10.2026) με προορισμό την Κρήτη.

Παράλληλα, το απαγορευτικό απόπλου εξακολουθεί να ισχύει και για τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, επηρεάζοντας τους επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν

Όσοι έχουν προγραμματίσει ακτοπλοϊκό ταξίδι καλούνται να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

Οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να επιβεβαιώνουν εάν το πλοίο τους θα αναχωρήσει κανονικά.

Η επανέναρξη των δρομολογίων θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις νεότερες αποφάσεις των αρμόδιων λιμενικών Αρχών.