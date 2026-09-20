Ανάβυσσος: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει

Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο ενώ κινούνταν στον περιφερειακό των Αλυκών στην Ανάβυσσο, το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου. Ο οδηγός κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα το όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από το πάρκινγκ σκαφών, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, οι οποίες ξεκίνησαν την κατάσβεση και περιόρισαν τη φωτιά στο αυτοκίνητο, χωρίς να επεκταθεί στα γειτονικά χωράφια και οικόπεδα. Στη συνέχεια έφτασε και η Πυροσβεστική για την ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Στην άμεση κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε με ανάρτησή της η ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλος Σαρωνικού, Ναταλί Κάκκαβα, επισημαίνοντας ότι η επέμβασή της απέτρεψε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.