WhatsApp: Μήνυμα για διαγωνισμό χορού κρύβει απάτη

Νέα ηλεκτρονική απάτη μέσω WhatsApp βρίσκεται σε εξέλιξη, με πολλούς χρήστες κινητών τηλεφώνων να έχουν ήδη πέσει θύματα. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Οι επιτήδειοι στέλνουν μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από κάποια γνωστή επαφή και ζητούν από τον παραλήπτη να ψηφίσει σε διαγωνισμό χορού.

Πώς λειτουργεί η απάτη μέσω WhatsApp

Το μήνυμα φτάνει απευθείας στην εφαρμογή WhatsApp και παρουσιάζεται ως αίτημα από κάποιο γνωστό πρόσωπο. Ο αποστολέας ζητά από τον χρήστη να ψηφίσει για την κόρη μιας φίλης του, η οποία συμμετέχει σε διαγωνισμό χορού.

Με αυτόν τον τρόπο, το μήνυμα εμφανίζεται ως μια απλή παράκληση για βοήθεια από κάποιον γνωστό. Ωστόσο, πρόκειται για απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, η οποία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε χρήστες κινητών τηλεφώνων.

Η υπόθεση έχει γίνει γνωστή στις αρμόδιες αρχές, καθώς η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει ήδη ενημερωθεί για την απάτη.

Τι πρέπει να κάνετε αν ανοίξατε το μήνυμα

Όσοι έχουν ανοίξει το μήνυμα και διαπιστώσουν ότι το κινητό τους έχει «μολυνθεί», καλούνται να ελέγξουν τις συνδεδεμένες συσκευές στον λογαριασμό τους στο WhatsApp.

Συγκεκριμένα, πρέπει να μπουν στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, να μεταβούν στην ενότητα «Συνδεδεμένες συσκευές» και να αφαιρέσουν όλες τις συσκευές που εμφανίζονται συνδεδεμένες με τον λογαριασμό τους.

Το επιπλέον μέτρο ασφαλείας για τον λογαριασμό

Παράλληλα, προτείνεται η προσθήκη δεύτερου κωδικού στο WhatsApp, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας για την προστασία του λογαριασμού.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας, σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη ανοίξει το ύποπτο μήνυμα.