Κρήτη: Εντοπίστηκε ο ληστής με το κατσαβίδι

Συνελήφθη σήμερα (21/10/2026) στο ηράκλειο, ένας 21χρονος, ο οποίος είχε διαπράξει ληστεία σε επιχείρηση.

Πιο αναλυτικά, ο συλληφθείς με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και κρατώντας μαχαίρι, απείλησε μια 33χρονη υπάλληλο επιχείρησης, όπου της αφαίρεσε τριακόσια ευρώ, και ακολούθως, τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικοί, όπου κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 21χρονο.

Οι αστυνομικοί, προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του δράστη, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– Το χρηματικό ποσό των 325 ευρώ

– Είδη ρουχισμού, και

– Κατσαβίδι

Τα χρήματα επιστράφηκαν στην παθούσα, ενώ προανάκριση, διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.