Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, έπειτα από την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).

Από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς, εξειδικευμένα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. πραγματοποίησαν εκτεταμένες αυτοψίες στα σημεία έναρξης, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς.

Παράλληλα, στο σημείο από το οποίο διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά διενεργήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα και ηλεκτρολόγου μηχανικού.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα της έρευνας, στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά, η οποία λόγω των συνθηκών έλαβε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Πρόκειται για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, καθώς και τον εργολάβο που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα