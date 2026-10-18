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( Βίντεο): Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας οι γονείς και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη για το 40ήμερο μνημόσυνο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/10/2026 08:50

Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρίσκονται οι γονείς και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, για το 40ήμερο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή Βάσω Μαζωνάκη.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΜΑΖΩΝΑΚΗ ΑΔΕΡΦΗ
Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη

Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.

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