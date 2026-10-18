( Βίντεο): Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας οι γονείς και οι αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη για το 40ήμερο μνημόσυνο
Στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια βρίσκονται οι γονείς και οι δύο αδερφές του Γιώργου Μαζωνάκη, για το 40ήμερο μνημόσυνο του καλλιτέχνη.
Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε στην εκκλησία η μητέρα του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού βρίσκεται και η μεγαλύτερη αδερφή Βάσω Μαζωνάκη.
Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.
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