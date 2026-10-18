Γιώργος Μαζωνάκης: Ένα μπουκέτο λουλούδια και ένα κερί απο τους φίλους του στο Νεκροταφείο

Ήδη φίλοι του Γιώργου Μαζωνάκη φτάνουν στο Γ΄Νεκροταφείο αφήνοντας ένα μπουκέτο λουλούδια και ανάβουν ένα κερί .

Υπολογίζεται πως πάνω από 5.000 άτομα θα κατακλύσουν την Νίκαια, στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Αστυνομικές δυνάμεις προβλέπεται να βρίσκονται ακριβώς έξω από την εκκλησία, επιτηρώντας την προσέλευση των πολιτών και μεριμνώντας για την ομαλή πρόσβαση των συγγενών και των υπόλοιπων παρευρισκομένων.

Αντίστοιχη αστυνομική παρουσία αναμένεται και στο νεκροταφείο, όπου θα κατευθυνθούν όσοι επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στον τάφο του τραγουδιστή.