Συντάξεις χηρείας- Νέα παρέμβαση αναμένεται στη ΔΕΘ

Η κυβέρνηση εξετάζει νέα βελτίωση στο καθεστώς των συντάξεων χηρείας, με το θέμα να βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ατζέντα των παρεμβάσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η επέκταση της πρόσφατης ρύθμισης που επανέφερε από το 35% στο 70% τη σύνταξη χηρείας για όσους είχαν υποστεί περικοπές μετά την τριετία. Πλέον εξετάζεται το ενδεχόμενο να αρθεί και ο χρονικός περιορισμός που συνδέεται με την 13η Μαΐου 2016, ημερομηνία εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε το ίδιο ποσοστό να ισχύσει για ακόμη περισσότερους δικαιούχους.

Η πιθανή αυτή επέκταση θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των ωφελούμενων, αλλά και το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου. Για τον λόγο αυτό, οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση αποκατέστησε την περικοπή που είχαν υποστεί περίπου 8.500 δικαιούχοι, επαναφέροντας τη σύνταξη χηρείας στο 70% του ποσού του θανόντος συζύγου, με τις πρώτες αυξήσεις να προγραμματίζονται να καταβληθούν μαζί με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου.

Οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται στο πλαίσιο της ΔΕΘ.