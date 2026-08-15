Βίντεο- Πάρος: Άγρια επίθεση οδηγού σε ηλικιωμένο στη Νάουσα

Ένα άγριο επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 13 Αυγούστου στη Νάουσα της Πάρου, όταν έντονη λογομαχία μεταξύ ενός νεαρού οδηγού οχήματος transfer και ενός ηλικιωμένου άνδρα κατέληξε σε βίαιη επίθεση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο. Στις εικόνες φαίνονται αρχικά οι δύο άνδρες να διαπληκτίζονται σε υψηλούς τόνους, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να τους απομακρύνουν και να εκτονώσουν την κατάσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, ο νεαρός επιστρέφει προς το μέρος του ηλικιωμένου και του επιτίθεται, αρπάζοντάς τον από την περιοχή του λαιμού και σπρώχνοντάς τον με δύναμη πάνω στο τρίκυκλο όχημά του. Ακολουθούν χτυπήματα, με ανθρώπους που βρίσκονται στο σημείο να σπεύδουν για να τον συγκρατήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τη δημοσιοποίηση του βίντεο, αφορμή για το επεισόδιο φέρεται να ήταν διαφωνία για τη στάθμευση του τρίκυκλου οχήματος.

Οι εικόνες προκαλούν σοκ, καθώς μια αντιπαράθεση για μία θέση στάθμευσης μετατρέπεται μέσα σε λίγες στιγμές σε βίαιη σύγκρουση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν ενέργειες των Αρχών.