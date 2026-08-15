Έκτακτα Δρομολόγια & Τροποποιήσεις της 15/8/2026 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών
Δείτε παρακάτω τα δρομολόγια της SEAJETS που θα εκτελεστούν τις επόμενες ώρες σήμερα, Σάββατο 15/08/2026.
– Αναχωρήσεις Από Πειραιά:
WORLDCHAMPION JET στις 11.30 για Πάρο – Νάξο – Σαντορίνη – Ηράκλειο
CHAMPION JET 2 στις 14.00 για Σύρο – Τήνο – Μύκονο
EUROCHAMPION JET στις 15.00 για Σύρο – Μύκονο – Πάρο – Νάξο – Ίο – Σαντορίνη
CHAMPION JET 1 στις 15.00 για Κύθνο – Σέριφο – Σίφνο – Κίμωλο – Μήλο
– Αναχωρήσεις Από Λαύριο:
TERA JET 2 στις 15.00 για Τήνο – Μύκονο
SUPERSTAR στις 15.00 για Άνδρο – Τήνο
Επίσης μπορείτε να επισκευτείτε το Seajets.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
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