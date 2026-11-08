Βίντεο: Ο Σπάιντερμαν έγινε… «Σπαιντερμανάκης»

Ποιος είπε ότι οι σούπερ ήρωες δεν έχουν κρητική ψυχή; Ο Σπάιντερμαν άφησε για λίγο τις αποστολές διάσωσης, μπήκε στον χορό και απέδειξε ότι τα καταφέρνει μια χαρά και στις κρητικές φιγούρες!

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να σκαρφαλώνει σε ουρανοξύστες, να εκτοξεύει ιστούς και να σώζει τον κόσμο, όμως αυτή τη φορά ο διάσημος υπερήρωας είχε μια εντελώς διαφορετική αποστολή: να χορέψει Μαλεβιζιώτη!

Φορώντας την χαρακτηριστική κόκκινη και μπλε στολή του, ένας άνδρας μεταμφιεσμένος σε Σπάιντερμαν μπήκε στον χορό, πιάστηκε από το χέρι με έναν άλλο χορευτή και άρχισε τις φιγούρες, με κέφι, ενέργεια και αρκετή… κρητική λεβεντιά!

Το απολαυστικό βίντεο κυκλοφορεί στο TikTok και έχει τραβήξει την προσοχή των χρηστών, με τον Σπάιντερμαν να αποκτά πλέον και το δικό του κρητικό παρατσούκλι: «Σπαιντερμανάκης»!

Μάλιστα, ο χρήστης Manoli Smalios, που δημοσίευσε το βίντεο, φρόντισε να ξεκαθαρίσει στη λεζάντα: «Όχι δεν είναι AI. Ο Σπάιντερμαν χορεύει κρητικά».

Γιατί τελικά, μπορεί ο Σπάιντερμαν να σώζει τον κόσμο, αλλά όταν ακούγεται κρητική μουσική, ούτε εκείνος μπορεί να αντισταθεί!

Πηγή βίντεο: TikTok / @manolismalios