Χανιά: Έκρηξη οργής στα δικαστήρια

Αποδοκιμάστηκε έντονα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων, ο δράστης της δολοφονίας, της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Έφθασε υπο δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες, για την ανθρωποκτονία της 45χρονης. Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως μια φωτογραφία ντοκουμέντο, που δείχνει την γυναίκα, να κατευθύνεται προς το σπίτι του δράστη, λίγο πριν την δολοφονία της.