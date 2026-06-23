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Χανιά: Έκρηξη οργής στα δικαστήρια

Συνελήφθη για το φόνο της 45χρονης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/06/2026 19:40

Αποδοκιμάστηκε έντονα το πρωί στα δικαστήρια Χανίων, ο δράστης της δολοφονίας, της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Έφθασε υπο δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, για να του απαγγελθούν οι κατηγορίες, για την ανθρωποκτονία της 45χρονης. Την ίδια ώρα, έρχεται στο φως μια φωτογραφία ντοκουμέντο, που δείχνει την γυναίκα, να κατευθύνεται προς το σπίτι του δράστη, λίγο πριν την δολοφονία της.

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