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Βίντεο: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν επιχείρηση στο Νεοχωράκι Θηβών – Καρέ καρέ η δράση τους

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/11/2026 18:06
Βίντεο: Κουκουλοφόροι διέρρηξαν επιχείρηση στο Νεοχωράκι Θηβών – Καρέ καρέ η δράση τους
Καθημερινές οι κλοπές στην περιοχή Radiothiva

δράστες έφτασαν έξω από το κατάστημα με λευκό Ι.Χ.Στη συνέχεια, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίασαν την είσοδο του καταστήματος.

Το περιστατικό στο Νεοχωράκι έρχεται να προστεθεί σε μια σωρεία κλοπών και διαρρήξεων που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στον Δήμο Θηβαίων και στον Δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων.

Έχουν καταγραφεί κλοπές οχημάτων στη Θήβα, ενώ σημειώθηκε κλοπή σε παντοπωλείο στα Βάγια Θηβών.

Παράλληλα, άγνωστοι δράστες είχαν διαρρήξει τρία καταστήματα στη Θήβα και δύο καταστήματα στην Αλίαρτο, προσθέτοντας ακόμη πέντε  επιχειρήσεις στον κατάλογο των πρόσφατων περιστατικών.Πηγή Radiothiva

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