Μεγάλη έρευνα δείχνει την ανισότητα ανάμεσα σε γυναίκες και άνδρες στην Ελλάδα

Ανησυχητικά είναι τα ευρύματα μεγάλης έρευνας η οποία δείχνει μεταξύ άλλων ότι οι γυναίκες δεν έχουν ίσες αμοιβές και ίσες ευκαιρίες με τους άνδρες.

Θα έλεγε κανείς πως μπορεί οι γυναίκες να μην δουλεύουν για να μεγαλώσουν τα παιδιά, γεγονός που δεν επιβεβαιώνεται καθώς τα νούμερα δείχνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Η υπογεννητικότητα καλπάζει με μόλις 1,25 παιδιά ανά γυναίκα.

Σε μισθολογικό επίπεδο, οι γυναίκες αμοίβονται κατα μέσο όρο 13,4% λιγότερο από τους άνδρες στην χώρα μας, ενώ όταν αποκτούν παιδιά η “ψαλίδα” ανοίγει περισσότερο. Και αυτό γιατί όταν ένα παιδί έρχεται στην οικογένεια, σημαίνει ότι η μητέρα θα μείνει σπίτι να το μεγαλώσει, άρα μειώνει την απασχόλησή της σε part time εργασία, ή μειώνονται οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, ενώ υπάρχει και η πιθανότητα εξόδου από την αγορά εργασίας.

Η Αόρατη εργασία

Με τον όρο αόρατη εργασία, στις μεσογειακές χώρες, εννοείται η “απλήρωτη εργασία”, για τις γυναίκες μετά την εργασία τους, στο σπίτι. Στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, οι γυναίκες αφιερώνουν κάθε μέρα 2,5 με 3 ώρες παραπάνω από τους άνδρες στην “απλήρωτη εργασία” του σπιτιού.