Μαραθώνιος Αθήνας: Τερμάτισε και είπε το πιο όμορφο «ναι» της ζωής της

Πρόταση γάμου στο Καλλιμάρμαρο!

Μια από τις πιο ρομαντικές στιγμές του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας εκτυλίχθηκε στη γραμμή του τερματισμού, όταν μια αθλήτρια βρέθηκε μπροστά σε μια έκπληξη που σίγουρα θα θυμάται για πάντα.

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν ήταν μόνο μια γιορτή του αθλητισμού, της προσπάθειας και της ανθρώπινης θέλησης. Για ένα ζευγάρι έγινε η αφετηρία για το πιο όμορφο κοινό ταξίδι: εκείνο της ζωής!

Όλα συνέβησαν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν μια δρομέας, έχοντας μόλις περάσει τη γραμμή του τερματισμού, δέχθηκε μια απρόσμενη έκπληξη από τον αγαπημένο της.

Εκείνος την πλησίασε, την αγκάλιασε και, λίγες στιγμές αργότερα, γονάτισε μπροστά της, κρατώντας ένα δαχτυλίδι και ζητώντας της να τον παντρευτεί!

Η απάντηση ήταν ένα μεγάλο «ΝΑΙ», που επισφραγίστηκε με μια τρυφερή αγκαλιά και ένα φιλί, μπροστά στους θεατές που βρίσκονταν στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο.

Το συγκινητικό στιγμιότυπο δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, με τη χαρακτηριστική λεζάντα:

«She said yes! Στη γραμμή τερματισμού του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, δύο άνθρωποι έκαναν μαζί την πιο όμορφη εκκίνηση».

Γιατί τελικά, κάποιες φορές, ο πιο σημαντικός τερματισμός δεν σηματοδοτεί το τέλος μιας διαδρομής, αλλά την αρχή μιας ολόκληρης ζωής μαζί.

Πηγή βίντεο: Athens Marathon. The Authentic