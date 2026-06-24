Βίντεο- Μύκονος: Το βαν με τους τουρίστες και τα ναρκωτικά

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε στη Μύκονο – έξι άτομα συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν ναρκωτικά κάθε είδους.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά κάθε είδους στη Μύκονο προχώρησε η Δίωξη Ναρκωτικών.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, αλβανικής καταγωγής, καθώς και η σύζυγός του, ρουμανικής καταγωγής.

Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι, τουλάχιστον τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η οργάνωση εκμεταλλευόταν την επιχείρηση του φερόμενου αρχηγού, η οποία δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά τουριστών με βαν στο νησί, προκειμένου να διακινεί ναρκωτικά.

Οδηγοί των βαν ήταν τρεις άνδρες, οι οποίοι είχαν μαζί τους διάφορα είδη ναρκωτικών και κατάφερναν να τα διακινούν κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων σε τουρίστες που ενδιαφέρονταν να τα προμηθευτούν.

Η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως χώρο αποθήκευσης των ναρκωτικών μία οικία στη Μύκονο, η οποία λειτουργούσε ως «καβάτζα». Παράλληλα, κάθε μέλος διατηρούσε επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών στην κατοικία του.

Μία εκ των έξι συλληφθέντων διέμενε στην Αθήνα και ήταν η σύντροφος ενός εκ των οδηγών. Ταξίδευε σχεδόν κάθε εβδομάδα στη Μύκονο, ενώ ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν και στην κατοικία της.

Η αστυνομία εντόπισε και κατέσχεσε:

-2,5 κιλά κοκαΐνης

-600 γραμμάρια κοκαΐνης

-170 γραμμάρια κεταμίνης

-600 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης

-700 δισκία έκστασης (ecstasy)

-1 κιλό κάνναβης