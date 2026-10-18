(Βίντεο) Γιώργος Μαζωνάκης: Ο κόσμος χόρευε έξω από την εκκλησία τραγούδια του

Συγκίνηση στο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια. Με δάκρυα στα μάτια η οικογένειά του ενώ ο κόσμος χόρευε έξω από την εκκλησία τραγούδια του .Η τελετή πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί έφτασε η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ συνοδευόμενη από την κόρη της, Μαρία, ενώ λίγο πιο πίσω βρισκόταν ο πατέρας του, Μανώλης. Μέσα στον χώρο του ναού ήταν και η μεγαλύτερη αδερφή του τραγουδιστή, Βάσω.

Ο Μητροπολίτης Νικαίας και Καλλιθέας Αλέξιος εκφώνησε συγκινητικό λόγο κατά τη διάρκεια του μνημοσύνου, αναφέροντας μεταξύ άλλων για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Παιδί της Νίκαιας, της πόλης των αγωνιστών της ζωής, εμφύτευσε μέσα του από μικρός τα βάσανα των ανθρώπων και ανέπτυξε βαθμιαία μια μοναδική ενσυναίσθηση για εκείνους που είχαν δυσκολίες». Και συνέχισε: «Μέσα από τα τραγούδια του, κατάφερε να αγγίξει τις καρδιές. Συγκίνησε, προβλημάτισε, προκάλεσε σοβαρές αναθεωρήσεις, για καλύτερη ζωή, για ζωή αγάπης και προσφοράς. Ζωή με αξίες και οράματα, χωρίς υποδούλωση στην ύλη. Ενδεικτικό ο στίχος του για τα υλικά αγαθά: “Δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος σε αυτά. Σταγόνα ο χρόνος” (Η φιλοσοφία μου)».