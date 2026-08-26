Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο Βοιωτίας

Εικόνα βελτίωσης, παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Άγιος Βλάσιος στη Βοιωτία.

Μετά την ολονύκτια μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, συνεχίζουν την επιχείρησή τους στο σημείο, υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Στο σημείο, επιχειρούν 92 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας, ξεκίνησαν να επιχειρούν και δυο ελικόπτερα.

Να σημειωθεί, ότι σήμερα, η περιοχή, βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

– Πυρκαγιά στη Στεφάνη Βοιωτίας

Ωστόσο, για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βοιωτίας, δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Οι πυροσβέστες, μάχονταν όλη τη νύχτα με τις φλόγες.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και επιχειρούν και συγκεκριμένα 85 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 28 οχήματα. Επίσης σήμερα, διατέθηκαν και δυο ελικόπτερα, προκειμένου να κάνουν ρίψεις νερού στο σημείο.

Να σημειωθεί επίσης, ότι η περιοχή, παραμένει σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

– Πυρκαγιά στο Ελληνικό Σαλαμίνας

Επίσης καλύτερη, είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο Ελληνικό Σαλαμίνας, η οποία εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν εντός του νταμαριού, όπου υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ, όπως γνωστοποίησε η Πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Να σημειωθεί, ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σήμερα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η συγκεκριμένη Περιφέρεια έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».