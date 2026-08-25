Τραγωδία στο Κουφονήσι: Γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από βουτιά από σκάφος

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η γυναίκα επέβαινε σε εκδρομικό σκάφος που είχε αγκυροβολήσει στο Κάτω Κουφονήσι. Κάποια στιγμή έκανε βουτιά στη θάλασσα για να κολυμπήσει. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τις αισθήσεις της.Οι άνθρωποι στο σκάφος την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της και την μετέφεραν στην προβλήτα του Κουφονησίου. Εκεί ξεκίνησε αμέσως η προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή, με την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που αναφέρει το Naxos Times η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν και διαπίστωσαν τον θάνατό της.Την προανάκριση για την υπόθεση έχουν αναλάβει οι αρμόδιες λιμενικές Αρχές, διερευνώντας τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.Μέχρι στιγμής δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση με περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας και τα αίτια του θανάτου της.