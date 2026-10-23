Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης

Με δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και εκδηλώσεις στα σχολεία θα τιμηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου η επέτειος απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπονται γενικός σημαιοστολισμός και φωταγώγηση δημόσιων κτιρίων.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Στις 8:00 το πρωί θα ξεκινήσει ο γενικός σημαιοστολισμός σε όλο τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι σημαίες θα παραμείνουν αναρτημένες έως τη δύση του ήλιου.

Στις 9:30 το πρωί θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη συμβολή της Λεωφόρου Στρατού με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Μισή ώρα αργότερα, στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, αυτοδιοικητικής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και άλλων φορέων.

Ποιοι θα καταθέσουν στεφάνια

Στην τελετή θα συμμετάσχουν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και οι αρχηγοί των κομμάτων που αναγνωρίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Στεφάνια θα καταθέσουν επίσης ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οι διαπιστευμένοι πρόξενοι, ο Στρατηγός Διοικητής ΑΣΔΗΜ, ο Γενικός Συντονιστής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας και ο Γενικός Επιθεωρητής του Πυροσβεστικού Σώματος Βόρειας Ελλάδας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ακόμη ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι ενώσεων, σωματείων, συλλόγων, φορέων και νομικών προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την επέτειο.

Φωταγώγηση κτιρίων και εκδηλώσεις στα σχολεία

Από τη δύση του ήλιου την ημέρα της εορτής έως τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας θα φωταγωγηθούν το δημοτικό κατάστημα και τα υπόλοιπα δημόσια κτίρια.

Παράλληλα, στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και εκδηλώσεις αφιερωμένες στους ηρωικούς αγώνες αντίστασης του Ελληνισμού για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Η 30ή Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 50/2016 (ΦΕΚ 81/Α/09-05-2016).