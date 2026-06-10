Τροχαίο με έναν νεκρό από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα με τον αναβάτη της μηχανής να χάνει τη ζωή του από τη σύγκρουση.

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο ήταν υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου.