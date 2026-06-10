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Τροχαίο με έναν νεκρό από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/06/2026 11:43
Τροχαίο με έναν νεκρό από σύγκρουση μηχανής με φορτηγό
INTIME

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Δημήτριο όταν μηχανή συγκρούστηκε με φορτηγό.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα με τον αναβάτη της μηχανής να χάνει τη ζωή του από τη σύγκρουση.

Ο άτυχος αναβάτης της μηχανής που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο ήταν υπάλληλος του δήμου Αγίου Δημητρίου.

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