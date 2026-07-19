H Πέγκυ Ζήνα… με τα χρώματα της Αργεντινής πριν τον τελικό

Λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, η Πέγκυ Ζήνα έδειξε ξεκάθαρα ποια ομάδα θα υποστηρίξει, μπαίνοντας και εκείνη στο κλίμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα Instagram Story, στο οποίο ποζάρει φορώντας τη φανέλα της Αργεντινής, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή της στην «αλμπισελέστε» λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου αγώνα.

Με μια απλή αλλά χαρακτηριστική κίνηση, η Πέγκυ Ζήνα έστειλε το δικό της ποδοσφαιρικό μήνυμα, επιλέγοντας τα γαλανόλευκα χρώματα της Αργεντινής και δείχνοντας πως παρακολουθεί με ενδιαφέρον την εξέλιξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ανάρτησή της έγινε λίγες ώρες πριν από τον τελικό, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να συμμετέχει στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό κλίμα.