(Βίντεο) Ένας πυροσβέστης, ένα κοράκι και μια ξεχωριστή φιλία

Ο Ανέστης Μελισσόπουλος από την Ξάνθη είναι εποχικός πυροσβέστης και αγαπάει τα ζώα. Ποτέ δεν περίμενε όμως ότι θα έχει για κατοικίδιο ένα κοράκι το οποίο μάλιστα θα συμβιώνει αρμονικά με τον σκύλο, την γάτα και τις κότες του.

Οι εικόνες που ανεβάζει καθημερινά στα social media μοιάζουν βγαλμένες από παιδικό παραμύθι και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και σχόλια από όλο τον πλανήτη.

Ο νεαρός πυροσβέστης βρήκε το κοράκι τον περασμένο Μάιο τραυματισμένο στο φτερό , πεσμένο στο έδαφος. Δεν μπορούσε να πετάξει και ήταν θέμα χρόνου να το πατήσει κάποιο αυτοκίνητο. Δίχως δεύτερη σκέψη το έβαλε σε ένα χαρτόκουτο και το πήρε στο σπίτι του στην Νέα Αμισό.

“Σε τέσσερις μόλις μέρες το κοράκι μπορούσε να πετάξει, αλλά δεν έφυγε. Εξοικειώθηκε μαζί μας και έγινε μέλος της οικογένειάς μας . Τον βαφτίσαμε Μπάμπη και πλέον κάνει παρέα με την γάτα την Ριρίκα και τον σκύλο τον Μπούμπη. Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι οτι βρήκε τρόπο να αποφεύγει τις επιθέσεις της Ριρίκας. Τα βράδια πηγαίνει και κοιμάται μέσα στο κοτέτσι μαζί με τις κότες.

Φαίνεται οτι δεν θα μας αποχωριστεί, ωστόσο αν θελήσει ποτέ να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει μακριά είναι ελεύθερος να το κάνει” λέει στον ALPHA ο Ανέστης Μελισσόπουλος ο οποίος μάλιστα σκοπεύει να κάνει την ιστορία του Μπάμπη παραμύθι και να την εκδώσει.