Πτώση πεζοπόρου σε μονοπάτι – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7) στις Αρχές, όταν 46χρονη γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε δύσβατη περιοχή στο Παρανέστι Δράμας, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά της σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έπεσε ενώ κινούνταν σε ορεινό μονοπάτι, τραυματίζοντας το κάτω άκρο της. Η ίδια κάλεσε άμεσα το 112, ενώ χάρη στον γεωεντοπισμό του κινητού της κατέστη δυνατός ο γρήγορος εντοπισμός της.

Για τη διάσωσή της κινητοποιήθηκαν συνολικά 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σταυρούπολης και την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 4ης ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή τριμελούς ομάδας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Οι διασώστες προσέγγισαν τη 46χρονη, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ακινητοποίησαν το τραυματισμένο άκρο και την τοποθέτησαν σε ειδικό φορείο. Στη συνέχεια τη μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χάρη στην άμεση κινητοποίηση και τον συντονισμό των δυνάμεων διάσωσης.