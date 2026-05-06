Τραυματισμός ανήλικης από περιπολικό της αστυνομίας στη Σαλαμίνα

Συνελήφθη αστυνομικός μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Μαΐου στη Σαλαμίνα, όταν το υπηρεσιακό όχημα που οδηγούσε παρέσυρε ανήλικη πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο αστυνομικός βρισκόταν σε διατεταγμένη υπηρεσία περιπολίας και οδηγούσε υπηρεσιακό όχημα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενεπλάκη στο ατύχημα με την ανήλικη.

Αμέσως μετά το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος και τυχόν πειθαρχικές ευθύνες.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Γ΄ Τμήμα Τροχαίας Πειραιώς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ