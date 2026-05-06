Κατερίνη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε «θερμοκήπιο» στο σπίτι

Αυτοσχέδιο θερμοκήπιο κάνναβης φαίνεται πως είχε στήσει στο σπίτι του ένας άνδρας στην Κατερίνη, ο οποίος συνελήφθη τα προηγούμενα εικοσιτετράωρα, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κατερίνης, προχώρησαν σε έρευνα στην οικία του, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφώσει ειδικό χώρο καλλιέργειας κάνναβης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο μπαλκόνι.

Συνολικά εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν 22 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε το ένα μέτρο, ενώ κατασχέθηκε ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούσε, όπως ανεμιστήρες, λαμπτήρες, ηλεκτρικός θερμοστάτης κ.ά.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ