Συνελήφθη 30χρονος αλλοδαπός για εμπορία ναρκωτικών

Για εμπορία ναρκωτικών συνελήφθη, χθες το απόγευμα, 30χρονος υπήκοος Αλβανίας, σε περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής βρέθηκαν στην κατοχή του 30χρονου τρεις συσκευασίες κάνναβης, βάρους άνω του 1,5 κιλού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ίδιος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής, ενώ φέρεται να εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση των ελβετικών Αρχών για απαγόρευση εισόδου και διαμονής στο χώρο Σένγκεν, συνδεόμενη με λόγους απειλής της δημόσιας ασφάλειας για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Ο 30χρονος, κατά την ίδια ανακοίνωση, φέρεται να αρνήθηκε να συνεργαστεί για την ταυτοποίησή του, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

