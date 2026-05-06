Δύο συλλήψεις για διακίνηση Skunk στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης- Κατασχέθηκαν 27 κιλά

Εγκληματική ομάδα που φαίνεται πως δραστηριοποιείτο στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, τύπου Skunk, στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, εξάρθρωσε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο, συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών, τα οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 28χρονος φέρεται να διακινούσε σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος παραλάμβανε και αποθήκευε τις ποσότητες στο σπίτι του, που χρησιμοποιούσε ως χώρο φύλαξης («καβάντζα»).

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των κατηγορουμένων, καθώς και στην κατοχή του 24χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 22 συσκευασίες τύπου vacuum με ακατέργαστη κάνναβη (Skunk), βάρους 27 κιλών και 100 γραμμαρίων, όπως επίσης μικρότερες ποσότητες κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος (ΧΑΝΑΧ), καθώς και το χρηματικό ποσό των 160 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της διακίνησης, κινητά τηλέφωνα και συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σημειωματάρια με ιδιόχειρες καταγραφές, καθώς και υλικά συσκευασίας.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, ο 28χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ