Τραυματισμός 59χρονου ναυπηγοξυλουργού σε ναυπηγείο στο Πέραμα
Ένας 59χρονος ναυπηγοξυλουργός ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε στο χέρι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε επιβατηκό-τουριστικό πλοίο ελληνικής σημαίας σε ναυπηγείο στο Πέραμα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ όπου θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις