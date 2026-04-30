Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο εφέτος τα τροχαία δυστυχήματα
Αύξηση 5,7% σημείωσαν τον Φεβρουάριο εφέτος τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, και ανήλθαν σε 663 τον αριθμό.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 31 νεκροί (αύξηση 14,8%), 20 βαριά τραυματίες (μείωση 9,1%) και 720 ελαφρά τραυματίες (μείωση 0,6%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
