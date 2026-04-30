Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα
Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, 4 αεροσκάφη, η ομάδα Ίκαρος ΣμηΕΑ, εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του τελεφερίκ.
