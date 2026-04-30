Alpha News

Alpha News

Τροχαίο με εγκατάλειψη – Ελαφρά τραυματίας 9χρονος

Συνελήφθη ο οδηγός
30/04/2026 10:31
Τροχαίο με εγκατάλειψη – Ελαφρά τραυματίας 9χρονος
Ελαφρά τραυματίστηκε 9χρονος πεζός σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σε περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν 27χρονος, οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, παρέσυρε τον ανήλικο, ενώ στη συνέχεια, αντί να παραμείνει στο σημείο, αποχώρησε.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής, οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 27χρονο οδηγό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

