Τραγωδία στην Πάρο – 4χρονος βρέθηκε νεκρός σε πισίνα

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar.

Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο νερό παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση. Διασώστες έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν στο Κέντρο Υγείας Πάρου από τους γιατρούς. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Ο θάνατος του 4χρονου διαπιστώθηκε λίγο αργότερα.

Προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης και οι γονείς

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν πώς έγινε το περιστατικό και τι προηγήθηκε.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, προσήχθησαν ο ιδιοκτήτης του beach bar και οι γονείς του παιδιού.

Οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στις Αρχές. Στόχος είναι να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα και δεν έγινε έγκαιρα αντιληπτό.

Παράλληλα, εξετάζεται αν στην επιχείρηση υπήρχε ναυαγοσώστης κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ποια ήταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στην πισίνα.

Οι Αρχές αναμένεται να ελέγξουν αν τηρούνταν οι σχετικές υποχρεώσεις και ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψη του χώρου.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.