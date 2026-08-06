Το τελευταίο σήμερα «αντίο» στον Λάκη Χαλκιά
Το τελευταίο αντίο, είπαν σήμερα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, οι φίλοι και συγγενείς, του σπουδαίου τραγουδιστή, Λάκη Χαλκιά, ο οποίος, έφυγε πριν λίγες ημέρες από τη ζωή, σε ηλικία 82 ετών.
Ωστόσο, ο χώρος του ναού, κατακλύστηκε από πλήθος κόσμου, ενώ, τραγική φιγούρα, ήταν η σύζυγός του, Αλέκα.
Νωρίτερα το πρωί, η σορός του ερμηνευτή, εκτέθηκε σε προσκύνημα, ενώ η εξόδιος ακολουθία, τελέστηκε στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό ναό των Αγίων Θεοδώρων.
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