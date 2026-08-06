Καστοριά: Έκτακτα μέτρα για την ευλογιά των προβάτων
Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής της Καστοριάς, ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα, για την ευλογιά των προβάτων, μετά από μόλυνση εκτροφών στο Γέρμα του Άργους Ορεστικού.
Πιο αναλυτικά, από την Π.Ε. Καστοριάς, απαγορεύεται η έξοδος ζώντων ζώων, μη εδωδίμων προϊόντων των ευαίσθητων ειδών, οι αγοραπωλησίες αιγοπροβάτων σε όλη την περιοχή και η βόσκηση στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης καθώς και στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη.
Ωστόσο, απαγορεύεται η οποιαδήποτε ανασύσταση εκτροφών αιγοπροβάτων σε περιοχές που βρίσκονται εντός των απαγορευμένων ζωνών (προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες).
Η σφαγή των ζώων, μπορεί να γίνει στο πλησιέστερο σφαγείο, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση της υπηρεσίας.
Επιτρέπεται η διακίνηση του νωπού γάλακτος και των ζωικών υποπροϊόντων (νεκρά ζώα, κόπρος, γάλα, δέρματα, μαλλί, ΥΕΚ, εντόσθια και λοιποί ιστοί από σφαγεία) καθώς και η διαχείριση των ζωοτροφών, σύμφωνα επίσης με την προαναφερθείσα απόφαση.
Οριοθετούνται οι εξής τρεις ζώνες: πρώτον, ζώνη προστασίας με ακτίνα 5 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή- εστία της Τ.Κ. Γέρμα , που περιλαμβάνει τις τοπικές κοινότητες / οικισμούς του Γέρμα και του Παλιού Κωσταραζίου της Π.Ε. Καστοριάς. Δεύτερον, ζώνη επιτήρησης με ακτίνα 20 χιλιομέτρων γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή, που περιλαμβάνει τις παρακάτω δημοτικές και τοπικές κοινότητες / οικισμούς: Κλεισούρα, Βέργα, Βασιλειάδα, Σταυροπόταμος, Λιθιά, Κόρησος, Φωτεινή, Μαυροχώρι, Μεταμόρφωση, Μελισσότοπος, Πολυκέρασο, Οξυά, Τοιχιό, Κεφαλάρι, Απόσκεπος, Λεύκη, Μανιάκοι, Κολοκυνθού, Πόρια, Χιλιόδεντρο, Άργος Ορεστικό, Λαχανόκηποι, Λακκώματα, Κρεμαστό, Αμπελοχώρι, Ασπροκκλησιά, Ασπρονέρι, Αμμουδάρα, Βοτάνι, Δισπηλιό, Αμπελόκηποι, Μηλίτσα, Νέο Κωσταράζι, Νόστιμο, Βογατσικό, Καστοριά.
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