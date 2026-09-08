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Ανήλικοι στα νοσοκομεία από τροχαία με πατίνι

Σοκαρισμένοι οι γονείς
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
08/09/2026 20:02

Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια, που οδηγεί σε συνεχείς σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται η 14χρονη, που έπεσε από πατίνι, στην Τήνο.

Στον Alpha, μιλά ο πατέρας άλλης ανήλικης, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό της, με πατίνι.

 

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