Ανήλικοι στα νοσοκομεία από τροχαία με πατίνι
Σοκαρισμένοι οι γονείς
Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια, που οδηγεί σε συνεχείς σοβαρούς τραυματισμούς ανηλίκων. Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται η 14χρονη, που έπεσε από πατίνι, στην Τήνο.
Στον Alpha, μιλά ο πατέρας άλλης ανήλικης, που χρειάστηκε να νοσηλευτεί για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο, μετά τον τραυματισμό της, με πατίνι.
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