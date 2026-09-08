Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα- Στο εδώλιο για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί

Στο εδώλιο για κακούργημα οι 4 αστυνομικοί- Γυναικοκτονία έξω από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων

Σε δίκη παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί, για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης σε κίνδυνο, για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, έξω από το αστυνομικό τμήμα, των Αγίων Αναργύρων. Σύμφωνα με το βούλευμα, άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο, που έπρεπε να έχουν υπο στην προστασία τους. Θα δείτε τι λένε οι γονείς της άτυχης κοπέλας, μιλώντας στον Alpha.