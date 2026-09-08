Συναγερμός στο Εφετείο- Απέδρασε κρατούμενος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στο Εφετείο Αθηνών, μετά την απόδραση ενός 26χρονου κρατούμενου.

Ο άνδρας είχε μεταφερθεί στο δικαστικό μέγαρο και βρισκόταν υπό την εποπτεία της Δικαστικής Αστυνομίας.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, κατάφερε να διαφύγει από το Εφετείο χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Από εκείνη τη στιγμή, οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνα για τον εντοπισμό του.

Ο 26χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είναι Ρομά. Τα ίχνη του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναζητούν τον κρατούμενο, ενώ παράλληλα εξετάζουν τις συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να απομακρυνθεί από τον χώρο του δικαστηρίου.

Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την απόδραση.