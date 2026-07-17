Μολυσμένα παγάκια … στο ποτήρι

Ανησυχητικά είναι τα ευρύματα που ανακοίνωσε η επιστημονική επιτροπή της ΕΕΔΥΠΠ σχετικά με παθογόνα μικρόβια σε παγάκια που αποτελούν κίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Σε 965 δείγματα που εξετάστηκαν προερχόμενα από ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες. Το 22,3% των δειγμάτων παρουσίασε μικροβιολογικές αποκλίσεις ενώ σε 129 δείγματα ανιχνεύτηκαν κολοβακτηριοειδή, το μικρόβιο e.coli και εντερόκκοκοι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ- ΕΕΔΥΠΠ

Τα δείγματα πάρθηκαν από μονάδες που εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα υγιεινής ωστόσο όπως τονίζει η ΕΕΔΥΠΠ, η απολύμανση των παγομηχανών αποτελεί κρίσιμη διαδικασία ασφάλειας και πρέπει να γίνεται σχολαστικά από ειδική ομάδα καθαρισμού που διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να μην υπάρχει εφυσυχασμός ελέγχοντας μόνο την εξωτερική εμφάνιση του μηχανήματος.