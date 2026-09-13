Το μεγάλο ταξίδι των Ροδοπελεκάνων περνά από το Δέλτα!

Τα πουλιά με το χαρακτηριστικό ρόδινο πτέρωμα Φωτο: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς/ΟΦΥΠΕΚΑ

Αυτή την περίοδο, το Δέλτα του Έβρου φιλοξενεί έναν από τους πιο εντυπωσιακούς επισκέπτες του: τον Ροδοπελεκάνο (Pelecanus onocrotalus)!

Για αυτό το εμβληματικό είδος, ο υγρότοπος αποτελεί έναν ζωτικό σταθμό ξεκούρασης και ανεφοδιασμού στο μακρύ και απαιτητικό μεταναστευτικό ταξίδι μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής.

Τα πουλιά με το χαρακτηριστικό ρόδινο πτέρωμα Φωτο: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς/ΟΦΥΠΕΚΑ

Τα μεγάλα αυτά πουλιά, με το χαρακτηριστικό ρόδινο πτέρωμα και το άνοιγμα φτερών που ξεπερνά τα 2,5 μέτρα, χρησιμοποιούν τα θερμά ρεύματα αέρα για να καλύψουν τεράστιες αποστάσεις. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ιπτάμενα πουλιά του πλανήτη, με βάρος που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 10-15 κιλά. Κατά την περίοδο αναπαραγωγής το λευκό τους πτέρωμα αποκτά μια χαρακτηριστική ρόδινη απόχρωση, από την οποία πήραν και το όνομά τους.

Στις ρηχές λιμνοθάλασσες του Δέλτα, στα παράκτια αβαθή και στις πλημμυρισμένες εκτάσεις, βρίσκουν την τροφή και την ασφάλεια που χρειάζονται, συγκεντρώνοντας δυνάμεις πριν συνεχίσουν το μακρύ ταξίδι τους.

Εδώ βρίσκουν τροφή και ασφάλεια Φωτο: Αρχείο Μονάδας Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς/ΟΦΥΠΕΚΑ

Η παρουσία των Ροδοπελεκάνων αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση της διεθνούς σημασίας του Δέλτα του Έβρου

ως μοναδικού υγροτοπικού οικοσυστήματος και σημαντικού σταθμού για τα μεταναστευτικά πουλιά.