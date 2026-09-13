Κέρκυρα: Νεκρός 57χρονος υποβρύχιος αλιέας

Εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από άλλο αλιέα στη στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια

Τραγωδία σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Φάσκια, κοντά στη νησίδα «Ορθόλιθος» της Κέρκυρας.

Ένας 57χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε μεταβεί στην περιοχή για υποβρύχια αλιεία, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα.

Την ώρα που βρισκόταν στο σημείο, ένας άλλος αλιέας αντιλήφθηκε τον 57χρονο και κατάφερε να τον ανασύρει από το νερό.

Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον άνδρα και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 57χρονος έχασε τις αισθήσεις του στη θάλασσα παραμένουν υπό διερεύνηση.