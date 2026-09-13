Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πελασγία Φθιώτιδας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:10 και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μαζί με ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ.

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί συνολικά 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και τέσσερα αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Την επιχείρηση ενισχύει και ο Δήμος Στυλίδας, με υδροφόρες που βρίσκονται στο σημείο.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας έχει ήδη κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Εικόνα από το μέτωπο μεταδίδεται συνεχώς και μέσω drone.

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς με θερμική και οπτική κάμερα, ώστε να υπάρχει άμεση εικόνα για την πορεία του μετώπου.