Το έργο που σόκαρε το Παρίσι το 1850 αποκαταστάθηκε μπροστά στο κοινό

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Γκυστάβ Κουρμπέ, «Η Ταφή στο Ορνάν», παρουσιάστηκε ξανά στο κοινό, στο Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι, μετά την ολοκλήρωση μιας απαιτητικής διαδικασίας συντήρησης, που διήρκεσε 18 μήνες.

Η αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών της εταιρείας συντήρησης έργων τέχνης Arcanes και, για ακόμη μία φορά, έγινε μπροστά στα μάτια των επισκεπτών του μουσείου.

Το κοινό είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί την εξέλιξη των εργασιών από ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ μία φορά την εβδομάδα οι συντηρητές απαντούσαν στις ερωτήσεις των επισκεπτών.

«Απλώς φανταστείτε — είχαμε να διαχειριστούμε έναν πίνακα διαστάσεων έξι επί τρία μέτρα. Είναι η πρώτη φορά από το 1881 που παρουσιάζεται ξανά σε τέτοια κλίμακα. Επιλέξαμε να το κάνουμε στην καρδιά του μουσείου και να μοιραστούμε αυτή τη διαδικασία με το κοινό μας. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή ήταν η σωστή προσέγγιση», τόνισε η Αννίκ Λεμουάν, πρόεδρος του Μουσείου Ορσέ.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το Μουσείο Ορσέ δίνει στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από κοντά την αποκατάσταση ενός έργου του Κουρμπέ. Πριν από περίπου μία δεκαετία, αντίστοιχη διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί δημόσια για το έργο του «Το Εργαστήριο του ζωγράφου», μία από τις σημαντικότερες ελαιογραφίες του.

Η «Ταφή στο Ορνάν» θεωρείται από πολλούς ιστορικούς τέχνης ως έργο-σταθμός για τη γέννηση του καλλιτεχνικού κινήματος του Ρεαλισμού. Ο Κουρμπέ απεικονίζει μια πομπή απλών ανθρώπων από την επαρχία, οι οποίοι συγκεντρώνονται για μια κηδεία στη γενέτειρά του, το Ορνάν.

Όταν παρουσιάστηκε στο Παρισινό Σαλόν του 1850-1851, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις στον καλλιτεχνικό κόσμο. Εκείνη την εποχή, πίνακες τέτοιου μεγέθους προορίζονταν κατά κανόνα για θρησκευτικές ή ιστορικές σκηνές. Ο Κουρμπέ, αντίθετα, επέλεξε να δώσει μνημειακές διαστάσεις σε μια καθημερινή σκηνή με πρωταγωνιστές απλούς ανθρώπους.